李沛旭與小薰「騰云」放閃 大玩角色扮演
三立、東森八點華劇《只為你停留》24日晚創新高收視1.57，領先同時段華語劇，觀眾最愛是李沛旭、小薰的「騰云」放閃，直呼他們甜得好可愛，李沛旭演出的阿騰師傅面對感情時傻氣外露，逗趣又搞笑，他告白的話「我不是浪漫的人，我只能幫你換鎖、通水管、裝燈泡！」融化了許多女性觀眾，讓這角色又進階「暖男2.0版」了。
對於角色被觀眾喜愛，李沛旭表示，他跟小薰從以前就是好朋友，演出這部戲後更熟稔，私底下就常會互鬧，他一直認為，戲中如果演好友、情侶，戲外也應該是好朋友，所以之前對戲、合作的女藝人例如小禎、柯佳嬿、六月也是這樣互動、私下都是好友，上戲時不需要刻意，只要把平時互動的感覺自然呈現，對戲劇就會加分，那種感覺有時不見得演得出來，很謝謝觀眾喜歡。
25日晚播出劇情中，李沛旭與小薰進一步大玩情趣，小薰換上了女警、教官與護士服，觀眾被閃瞎，笑問「這究竟是在玩哪招」，因為兩人劇中竟然從靦腆如高中生的男女朋友關係直接跳級到令人遐想的角色扮演。
李沛旭新好男人螢幕形象深植人心，25日受邀出席活動秀廚藝，平常就很會做中式料理的他，首度嘗試烘焙，現場學做鳳凰酥、鹽漬檸檬。他說，經常做菜給家人吃，不管他煮什麼，幾乎家人都會吃光光，他覺得料理是做菜的人付出時間與愛心，最重要的是「心意」，其次才是美不美味。
另一對簡宏霖與嚴正嵐也有突破發展，簡宏霖飾演的喬襲明律師終於對女友身分起了疑心，一句「妳真的是寶麒嗎？」讓觀眾看得好緊張，也欣慰喬律師終於變精明了，觀眾也好奇寶麒與黛麒這對雙胞胎姊妹花究竟要玩身份交換到，特別是上一集「黛麒」主動親了喬律師，讓支持寶麒的粉絲們大罵：「妳不可以！」
(中時)
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