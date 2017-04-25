詹啟賢呼籲國民黨員加入監票部隊

國民黨主席參選人詹啟賢日前在臉書直播時提到，黨內選舉不像正式選舉一樣有錄影，又不適用選罷法，因此主張未來最好仿效美國公辦黨內選舉，但在此之前他呼籲國民黨黨員能先加入監票部隊，一起在5月20日黨內黨主席、黨代表選舉時監督各投票所投開票情形，確保選舉公平。

詹啟賢25日透過媒體圈line群組發布新聞稿，強調「自己的國民黨自己救」，呼籲黨員即日起至5月13日踴躍報名參加監票部隊。

(旺報)