誰先上路 中美超級高鐵爭搶第一
真空管磁浮列車早已在大陸西南交通大學完成載人環形軌道測試。專家預估2023年後，大陸部分一線城市有望出現這種列車，上海至北京只要30分鐘，比飛機還快。美國已有研究單位表示，「超級高鐵」今年上半年就會公開測試。中美間的超級高鐵爭霸戰已經登場。
大陸研製的真空管磁浮列車，未來時速可達2900公里。在西南交通大學的牽引動力國家重點實驗室超導技術研究所內，有大陸第一個直徑12公尺的載人高溫超導磁懸浮環形軌道。研究人員鄧自剛表示，透過消除空氣阻力提升速度，真空管運輸系統允許高溫超導懸浮列車的速度大幅提升，每小時的速度可達到3000公里，可用於軍事用途或者太空發射系統。
美國總統川普今年3月通過一項達1兆美元的基礎建設計畫草案，就包括「超級高鐵」。超級高鐵是透過興建真空管道，讓列車在管道中快速行駛，和大陸發展中的真空管磁浮列車幾乎一樣。
美國「超級鐵路交通技術公司（HTT，Hyperloop Transportation Technologies）」表示，已經開始建造超級高鐵的乘客艙，預計明年年初完工。列車未來每天可運送16.4萬名乘客，每40秒就可發車一次。這種新式交通系統能加速到時速1220公里，超過大部分飛機的最高時速。
另一家「超級鐵路壹號公司（Hyperloop One）」則公布設計的原型機照片。這個位於內華達沙漠的原型機被稱為DevLoop，全長3千公尺，預計今年上半年公開測試。
(旺報)
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