指民進黨與財團連結 徐世榮轟前瞻計畫、老屋條例簡陋
總金額逾8千800億元特別預算的「前瞻基礎建設特別條例」，將於明（26）日進入逐條審查；而在此之前，今日立法院三讀通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，放寬容積率與最多享12年房屋稅減半。對此，長期關注土地正義的政大教授徐世榮今表示，認為這2個條例都不夠嚴謹，更強烈隱含土地的開發投機炒作，讓他直批，民進黨政府已與財團地方派系緊密連結。
今徐世榮於臉書發文，表示立法院快速通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，另外「前瞻基礎建設特別條例」也可能會在本週強行闖關；但他認為這2個條例的條文不只非常簡陋，更強烈隱含土地的開發投機炒作，民進黨政府打算用如此快的速度通過，讓其對未來感到相當憂心。
徐世榮進一步指出，首先他認為民進黨政府恐怕已向財團建商及地方派系靠攏，且緊密連結，之後的公共政策恐會繼續出現傾斜的現象；再來徐提到，難道國家的產業僅剩下房地產業，其他的產業皆已一蹶不振？使政府選擇把大量的資金投入到房地產之中，而這樣的做法是否明智？政府不得不謹慎。
事實上，徐世榮過去就曾多次批評「前瞻基礎建設特別條例」，在公聽會時就稱此條例存在著「不合理、不明確、不尊重基本人權」3大問題，尤其是「區段徵收」部分，更可能導致許多民眾面臨迫遷處境。徐稍早也在社群上再次呼籲，盼請台灣社會要有「整體性的理解」，而不是採取「階段式的思考」，大家應勇敢站出來反對。
(中時電子報)
文章來源：徐世榮臉書全文
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