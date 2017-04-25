父病逝母扛家計 青工總會號召關心孝女
新北市中和高中學生黃潔金父親病逝後，由新住民母親在早餐店工作維持家計，平日靠學校幫忙提供午、晚餐，黃女相當孝順主動幫忙分擔家事、幫母親按摩，學校推薦母女參加慈孝家庭楷模選拔，新北市青工總會副總會長鄭鈞瑋得知今（25日）號召各界捐助5萬元鼓勵。
據了解，黃女的父親前年因病住院，龐大醫藥費和家中生活費，由母親一肩扛起，母親是新住民身分，找工作容易碰壁，常被視為二等公民，但她忍受這種不平等的對待，為家庭繼續努力，只期盼好好栽培2個女兒，讓她們擁有更美好的未來。
中和高中推薦母女參加「106年教育部慈孝家庭楷模」選拔，黃父住院期間，因插管無法說話，黃女每天陪他聊天，分享在學校的點點滴滴，黃父病逝後，她見母親一個人賺錢養家很辛苦，更努力念書，希望能多申請獎助學金，幫母親分擔一點經濟上的壓力。
宗教團體及學校慈幼會提供午、晚餐，讓一家三口得以溫飽，黃女如願考上國立台北大學資訊工程學系。新北市青工總會副總會長鄭鈞瑋得知，號召議員邱烽堯、中和青工會長李謙國、澤芳同濟會長陳椿香等一起捐助5萬元獎學金，鼓勵黃女的孝行。
鄭鈞瑋說，黃女的孝行令人感動，黃母是新住民求職不易，還要撫養2名女兒，得知她考上理想大學，希望她可以繼續努力朝自己的理想前進，號召一些團體給予鼓勵。李謙國及陳椿香表示，孝行需要被鼓勵，社會才會越來越溫暖。
校長柯雅菱表示，黃潔金不僅是全校的慈孝楷模，也是值得許多年輕學子學習的榜樣，感謝相關但為對在地學子伸出援手，給予最實質的協助。
(中時)
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