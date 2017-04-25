司改會決議終審法官由總統任命 郝龍斌：絕對不可行

針對司改會決議終審法官由總統任命，國民黨主席候選人郝龍斌25日表態反對，他認為若把終審法官任命權交給一位意識型態特別強、價值判斷和多數民意不同的總統，民眾怎麼相信司法公平？因此郝龍斌認為這絕對不可行！

郝龍斌指出，司改會該談的議題不談，像廢死的議題，他個人主張廢死，但一般印象覺得蔡英文總統支持廢死，如果終審法官由蔡英文任命，都是支持廢死的終審法官，違反一般民意，民眾會安心嗎？現在，很多審查的案件跟總統、政黨相關，如果由總統任命終審法官，大家會覺得司法公平嗎？

郝龍斌還表示，他也認為司法不公平，為什麼？太陽花學運佔領立法院23天，法院判「公民不服從」，沒罪；對於手無寸鐵、也沒有進入任何公署的軍公教陳抗民眾，總統卻說要嚴辦，民眾已經覺得「公民有藍綠、不服從有差別」了，再把終審法官任命權交給一位意識型態特別強、價值判斷和多數民意不同的總統，民眾怎麼相信司法公平？

(旺報)