鄭達鴻開季打擊慘 一個「急」字是關鍵
中信兄弟捕手鄭達鴻堪稱聯盟中數一數二的「攻擊型捕手」，然而今年開季打擊卻大熄火，經過不斷調整後，總算逐漸找回手感，並在23日對Lamigo桃猿雙重賽晚場貢獻2支安打，打擊率回升到2成，為何會陷入低潮？他坦言「有點打太急了！」
鄭達鴻今年出賽14場，僅繳出打擊率2成11、上壘率2成86、長打率2成89成績，與過去能維持近3成打擊率的身手相差甚遠。他坦言除了沒春訓有些影響，太過心急也是一個問題，「急著想找手感，結果讓動作跑掉，狀況一直回不來；後來教練提醒我把重心留好，自己也反覆看以前的動作找問題，總算慢慢找回感覺。」
此外，在中信兄弟找來史耐德擔任總教練後，並沒有讓鄭達鴻每天上場蹲捕，而是選擇讓他與陳家駒輪流上陣。鄭達鴻雖因這個策略出賽數減少，從幾乎場場蹲變成一周可能只蹲3場，不過卻也因此獲得喘息空間，「這樣比較容易調整。」
(中時電子報)
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