「高雄檢醫教育聯盟，毒品OUT、校園SAFE」反毒教育

「高雄檢醫教育聯盟，毒品OUT、校園SAFE」進入校園進行反毒教育。（教育局提供）

大家手持「檢醫教育聯盟，毒品OUT，校園SAFE」手板宣誓反毒。（教育局提供）

高雄市教育局、地檢署與小港醫院聯手推動「無毒校園」，25日在小港高中舉行「檢醫教育聯盟，毒品OUT、校園SAFE」反毒教育活動，為讓師生識毒、拒毒與反毒，5月前將在小港區高中職與國中小舉辦超過20場講座，從法治、醫學觀點宣導反毒，讓毒品遠離校園，營造健康安全與無毒校園。

「檢醫教育聯盟、毒品OUT、校園SAFE」反毒教育活動，由教育局長范巽綠、地檢署周章欽檢察長、小港醫院侯明鋒院長與小港高中學生，以紫錐花運動主題曲「明天會更好」帶動唱揭開序幕，由全國反毒創意舞蹈競賽第二名樹德家商學生表演舞蹈，將反毒意象，融入舞蹈，建立反毒共識。

范巽綠局長並帶領大家手持「檢醫教育聯盟，毒品OUT，校園SAFE」手板宣誓反毒，並發放教育局製作反毒教育宣導單張，將反毒教育由校園擴及家庭及社區，許育銓檢察官與小港醫院醫師，隨即與小港高中學生進行反毒宣講。

范巽綠表示，為讓學生瞭解毒品殘害身心，避免好奇與誤用毒品教育局將106年列為「校園反毒識毒年」，除了此次舉行「檢醫教育聯盟，毒品OUT、校園SAFE」活動，也延續去年12月22日至今年1月8日，與中國信託反毒教育基金會舉辦「愛的家園、無毒高雄」反毒教育特展；另本月7日至13日也與社團法人中華趕路的雁全人關懷協會合作辦理10場「防制兒少藥物濫用電影車」活動。

小港醫院院長侯明鋒表示，青少年是人格成長的重要階段，但也是物質成癮的高風險時期，一旦接觸毒品，往往比成年人更容易上癮。然而，青少年好奇與探索熱情在誤導之下，如果誤觸毒品，往往就此改變大腦的發育，也改變一輩子的際遇。

侯還說，近年來，有越來越多不正確或過度樂觀的毒品認知逐漸散播，讓青少年以為嘗試一下沒有關係。毒品不是娛樂性藥品，毒品就是毒品，從接觸開始，就開始改變人的大腦。只是大腦受傷不會痛，卻很難恢復，往往被毒癮者忽略。所以，毒品教育刻不容緩，更沒有模糊空間。

(中時)