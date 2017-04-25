奇摩攜手伊林、網紅 打造人氣直播軍團
Yahoo奇摩拍賣4月1日推出台灣電商平台第一個完整跨螢直播全新功能，宣告正式開啟全台直播電商元年，希望能從「全民賣家」跨入「萬家直播」， 創造全新的電商直播變現模式。
Yahoo拍賣直播功能上線半個多月以來，平台觀看直播者相較未觀看者瀏覽時間增加3成，除平台黏度顯著提升，亦促動賣家業績成長看準網紅勢力崛起，Yahoo拍賣跨界攜手伊林娛樂、知名藝人、網紅等百萬人氣直播主，打造全新的直播購物新體驗。
看好網紅經濟在直播電商領域發酵，Yahoo奇摩拍賣攜手今年大舉進軍直播市場的伊林娛樂、知名藝人及網紅陳小藍、HowFun等百萬人氣陣容，預計推出共30場的Yahoo奇摩拍賣「直播開麥拉」達人直播秀示範場，透過多元活潑的直播內容企劃，媒合Yahoo奇摩拍賣賣家，增加消費者對賣家商品的關注，進而提升銷售力。
Yahoo奇摩拍賣事業部資深總監蔡篤豪指出：「優質的直播互動內容可增加網友的黏著度，並促動商家銷售業績成長動能。Yahoo奇摩拍賣至今推出共17場『直播拍賣拉』達人直播秀示範活動，總收看次數破500萬、觀看時間共87萬小時、互動按讚數近60萬。」
(旺報)
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