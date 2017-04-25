從毛小孩看屏東 縣府找浪浪當觀光短片主角
愈來愈多人喜愛帶著家中的寵物出遊，成為另類觀光契機，屏東縣政府觀光傳播處最近拍攝一支「毛小孩的小旅行」短片，從狗狗Toby的視野高度看客家聚落、嘗美食，別有風趣。
這支短片拍攝地點在萬巒鄉五溝水社區，庄內有多座超過百年以上的客家夥房和宗祠，是台灣保留最完整的客家村庄，充滿濃濃客家風情。攝影機鏡頭繫在毛小孩身上，拜訪了五溝水劉氏宗祠、觀海山房，看到客家建築之美，品嚐客家粄條美食，所到之處都有鄉親溫暖問候。
鏡頭隨著毛小孩輕快的腳步，不時晃動，因乙影片一開頭就提醒部分畫面可能會令人感到暈眩，但看到毛茸茸的腦袋晃來晃去，在途中毛小孩還遇到狗友Mina一起「七桃」，非常可愛。
觀光傳播處指出，在國外已有以寵物為觀光影片主角的先例，或是以犬、貓擔任觀光代言人，這是屏東第一次嚐試，透過毛小孩的角度看屏東，而且主角Toby原本是流浪犬，被主人收養後變成可愛的毛寶貝，擔綱主角也是鼓勵大家認養流浪動物。
這支短片目前在youtube「我愛屏東」頻道及「i屏東~愛屏東」臉書均可看到，「i屏東~愛屏東」臉書並舉辦留言抽獎活動。
(中時)
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