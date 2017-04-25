黑幫份子索討擾鄰費 警查獲衝鋒槍

警方查獲毒品咖啡包、大麻、本票、各式長短槍械等贓證物。（葉書宏翻攝）

警方查獲毒品咖啡包、大麻、本票、各式長短槍械等贓證物。（葉書宏翻攝）

警方查獲毒品咖啡包、大麻、本票、各式長短槍械等贓證物。（葉書宏翻攝）

天道盟太陽會成員42歲黃姓男子平日擁槍自重，以黑道名義訛詐或恐嚇被害人，今年1月撂人圍堵新北市泰山某建商，佯稱其施工損害到附近住戶住宅，警方經長期蒐證，24日帶回主嫌黃嫌與7名同夥，警訊後依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪移送法辦。

黃嫌以「天道盟太陽會」之名義向新北市泰山區某建設公司佯稱該建設公司因蓋房子施工毀損到附近住戶，要求賠償300萬，因無法出示受委託書及鑑定書相關資料，於今年1月帶領約20至30人到被害人工地抗議，並拿大聲公稱該工地是「黑心建商」、「鄰損不賠」等語，還說「官商勾結」等字眼，使被害人名譽受損，迫使被害人出面處理。

黃嫌為獲得該公司賠償金更要求旗下小弟數人蒙面分持棍棒進入辦公室內毀損物品，造成該公司員工人心惶惶心生畏懼，無法正常上班。

新北市刑大偵五隊經6個多月跟監蒐證後，24日由新北地方法院檢署廉股王宗雄檢察官指揮下，分持拘票及搜索票，兵分多路，在新北市新莊、蘆洲等地區等處，將治平專案對象黃嫌等8人檢肅到案，現場查獲毒品咖啡包、大麻、本票、各式長短槍械等贓證物，其中還有火力強大的衝鋒槍。

新北市刑大指出，為展現警方打擊黑幫，防制幫派介入建築工程，秉持警署三打策略：一打「立即反應、即時壓制」、二打「事後深入追查、向上追究首謀」及三打「連坐檢肅成員，切斷金流源頭」之掃蕩黑幫之決心，呼籲被害人勇於出面向警方指證報案，絕不容許黑道危害社會治安。

(中時)