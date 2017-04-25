郭晶晶產後火速出院 單手提嬰兒車爆媽媽力

郭晶晶昨順利產下女兒。（圖／取自霍啟剛微博）

郭晶晶生完當天下午就出院，恢復狀況良好。（圖／取自搜狐娛樂）

大陸前「跳水皇后」郭晶晶2012年嫁給香港富商霍啟剛，隔年生下一子霍中曦，昨（24日）再報喜順利產下女兒，湊得「好」字，而當天下午，她就被目擊已經出院回家，動作十分靈活，恢復速度極快。

霍啟剛昨在微博宣布家庭增添了一名新成員，並PO出哥哥親吻妹妹的有愛合照，看來相當溫馨，他也於內文提到母女平安，已經回家休息了，而港媒今PO出昨在醫院門口等到她們出院的情況，只見郭晶晶身穿紅衣，身形雖看似仍有點腫，但動作相當俐落。

出院時，老公霍啟剛走在前頭開路，郭晶晶在後面單手提起整台嬰兒車，媽媽力爆發，行動十分自如，而醫生也說她恢復的非常好，建議她提早出院，引來網友直誇「不愧是國寶級運動員。」

(中時電子報)