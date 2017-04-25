8成用戶微信工作 隱形加班兩岸相同

下班後接到通訊軟體傳來的工作聯絡，已經是大部分人生活的一部分。線上「加班」狀況兩岸都一樣，大陸「信企鵝智酷」《微信2017用戶研究和商機洞察》顯示，8.89億的微信用戶中，超過8成會使用手機軟體工作；台灣使用LINE工作的用戶也達7成。

通訊軟體在初期，用戶多用於與親友連絡，如今演變成辦公交流。「信企鵝智酷」《微信2017用戶研究和商機洞察》顯示，微信8.89億月活躍用戶中，有57.22%新增好友多與工作有關；超過8成的用戶會使用微信工作，僅不到2成用戶表示從不在軟體上討論公事。

台灣慣用的LINE有1700萬用戶，據2016年《尼爾森調查》表示，將近91%的LINE用戶中，大部分還是以通訊為主，但辦公也占了71%，可見兩岸以通訊軟體工作情況一樣頻繁。

對此現象，網友看法兩極，部分網友認為以通訊軟體辦公能提高效率，也能拓展人脈；也有人認為不管工作、休假都得隨身攜帶手機，深怕漏接工作事宜，這是「隱形加班」。有網友直接點出，痛苦的「亂源」，就是從通訊軟體可以建立群組開始，讓老闆享受群組內「指揮若定」的快感。

(旺報)