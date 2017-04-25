松本潤斷不開AV小三 葵司曝光對話內容
傑尼斯男團「嵐」松本潤去年被爆劈腿，背著交往11年女友井上真央，偷吃AV女優葵司長達4年，傳出井上真央因此大受打擊，計畫結婚引退。然而松本潤並未因此斷開葵司，葵司日前就坦承在報導曝光後，與松本潤仍有聯繫。
據《週刊文春》報導，葵司上禮拜為所屬AV女團《惠比壽麝香葡萄》首張專輯宣傳，被記者趁機追問與松本潤4年情曝光後，兩人是否有聯繫，對此葵司大方承認「有」，也透露都是一些松本潤在關心她的內容。
另一女主角井上真央早前被媒體堵到關於與松本潤戀情遭介入，笑稱：「大家想像太豐富，讓我嚇一跳。」對於結婚引退傳聞，她更表示若做出回應，會帶給大家困擾，疑似默認戀情。
(中時電子報)
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