google轉投資的飛行車「小鷹號」成功試

這種飛行車更像單人的水上飛機。(圖/Kitty Hawk)

由Google創始人拉瑞．佩吉（Rarry Page）投資的「小鷹飛行車公司」(Kitty Hawk flying car)，完成了原型機並公布宣傳影片。該公司表示，「小鷹號」是一種易學易操作的全電動飛機，也不需要飛行執照，在幾分鐘內就能學會，享受短暫的飛行樂趣。

「邊界」科學報(The Verge)介紹，這一支宣傳影片中，是一群親友在湖邊渡假，然後穿戴整齊的其中一名親友駕上小鷹號開始在湖上飛行，接著換另一名朋友駕駛，顯示它是一種娛樂交通工具。

雖然該公司宣稱，在今年內小鷹號就會商用化，不過他們沒有詳細說明上巿時間和零售價格。但是，該公司正在募集有興趣的飛行愛好者，以入會費3年100美元的方式來加入，優先安排訂購等候名單。

這種飛行車可能成為湖邊郊遊的新寵。

根據美國航空管理局FAA規定，「小鷹號」被認為是超輕型飛機，因此飛行員執照，可以列為運動娛樂器材。

之所以將「小鷹號」設計成水上娛樂工具的原因是，飛機一但發生故障墜毀，下方是水的環境可以有效提升飛行員的存活機率。另一種在去年問世的噴射飛行滑板，幾次測試飛行都在湖上，也是基於這個原因。

(中時電子報)