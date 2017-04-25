50歲還親自上陣摔車 李㼈：我還曾從6樓高躍下！
硬底子演員李㼈在台視新八點檔《牡丹花開》中飾演擁有一手好廚藝的「阿水師」，劇中的他對孫淑媚愛得死心塌地，是個性古意又憨厚的料理店老闆。日前拍攝一場摔車戲，年近50的他大秀一身好功夫，動作場面不但親力親為不用替身，即便滿身大汗連摔好幾次也不喊苦。武行出身的李㼈一派輕鬆表示：「這已是最輕鬆的武戲了、很簡單的啦！」
李㼈拍驚險摔車戲不用替身，現在身手依然矯健不減當年，武行專業的翻、摔等動作也都沒忘，李㼈形容：「這跟游泳一樣，不可能忘記嘛！」，不過他也笑說：「雖然翻還是能翻，但現在這個年紀就不要了吧！」。
劇中李㼈為心上人孫淑媚親手做愛心便當，騎著腳踏車送飯途中卻不慎發生擦撞意外、當場摔個四腳朝天，劇情設定他摔車之後還是堅持將愛心便當送到對方手中、十足是個「現代癡情漢」。他表情痛苦、加上手部特效傷裝「臨場感」十足。
李㼈透露之前不僅曾拍過從6層樓高建築縱身躍下，也曾正面翻過車頂摔下來再吐一口血，面對挑戰度極高的動作場面，他淡定的說：「這麼多年來身上該斷的都斷了，只要事先有想好動作，知道怎麼保護自己就沒問題。」有趣的是在拍攝當天陽光普照天氣溫暖，李㼈卻穿了一件「極暖衛生衣」外搭厚重的麂皮外套讓他汗水直流、濕透全身，加上不辭辛苦送愛心便當的溫暖舉動，讓大夥不禁笑說李㼈果真是百分百的「暖」男！
(中時)
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