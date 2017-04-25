馬克宏當選 恐使脫歐談判更棘手

金融時報報導，英國政府官員和政界人士擔心，支持法國留歐的中間派馬克宏（Emmanuel Macron）若在5月初贏得法國總統選舉第2輪投票，有幾個理由可能會凸出英國在跟歐盟進行脫歐談判的過程變得更棘手。

首先，馬克宏勝選而成為新總統等於釋放出一個強力的訊息，即去年經過英國公投脫歐和川普（Donald Trump）在美國大選中勝出等掀起的民粹浪潮已開始退燒。

第2，馬克宏去年已明確表示只要英國脫離歐盟，之後就不能享有任何只有歐盟成員國才能享有的特權，並強調自己傾向對英國脫歐採取強硬態度。

第3，馬克宏似乎有意要嚴厲對待英國脫歐，藉此來提振法國經濟。部份分析師相信，曾經擔任銀行家的他，將會在英國脫歐後，用盡一切辦法去強化巴黎的金融中心地位。

(工商)