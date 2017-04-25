林鈺雄退出國是會議 林峰正：希望他留下來

司法改革國是會議第三分組委員台大教授林鈺雄今日晚間宣布退出，籌委會副執行祕書林峰正表示，事先並不知道這項訊息，但林教授學有專精，且貢獻許多寶貴意見，這麼多各方菁英共同為司改大計努力的機會難能可貴，希望林教授留下來一起努力。

林峰正晚間表示，司改國是會議有其困難，因此需要這麼多人共同努力，而且會議已經進行三分之二，林鈺雄教授也提供了許多意見，「希望他留下來！」

林峰正說，明日分組會議將會與委員討論如何因應，籌委會沒有放棄，如果林鈺雄執意退出，會議仍將持續進行。

(中時)