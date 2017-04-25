觀霧餐飲沒得買 山莊預計7個月後開放服務

觀霧地區自然生態豐富、多條步道吸引遊客前往。（莊旻靜攝）

位在新竹縣、苗栗縣交界的觀霧地區，擁有多條步道以及豐富的自然景觀，成為不少人出外踏青、爬山的好去處，不過近來有民眾指出，上山卻無提供餐飲服務，買瓶可樂「要開車半小時」，不過林務局新竹林區管理處表示，觀霧山莊已經有民間機構承包，目前在籌備中，預計7個月後提供餐飲、住宿服務。

林務局新竹林區管理處表示，觀霧山莊自2004年艾利風災後受到重創，2015年時因應促進民間參與公共建設法，辦理營運轉移，期間召開公聽會等程序，並在去年3月定約，現在已有公司進駐，做營運籌備工作，預計7個月後開放，提供餐飲、住宿服務，期間有遊客住宿需求，沿線尚有白蘭山莊等民宿。

來自台北地區的黃姓遊客先前前往觀霧地區，欣賞百年霧社櫻盛開的奇景，一路飢腸轆轆，卻連找熱食都難，僅得開車回到五峰鄉的雲山部落，在小吃店內用餐。另名王姓遊客也說，先前爬大壩尖山下山後，想喝瓶可樂，最近販售點也在雲山部落，路程迢迢。

由於觀霧地區有雪霸國家公園管理處轄內的觀霧遊憩區，以及新竹林區管理處的觀霧森林遊樂區，雪霸國家公園管理處代理處長鍾銘山表示，觀霧遊憩區負責木棧道觀景平台、山椒魚遊客中心，未涉足民生餐飲性質。未來觀霧山莊重新開放後，預計將有29間客房、餐廳及販賣部，讓遊客可就近住宿。

(中時)