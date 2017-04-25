悠遊卡2個月賺到45％年目標？北市議員：自欺欺人

悠遊卡公司表示在2個月內就達成今年目標額的45%，遭台北市議員徐弘庭質疑悠遊卡公司在大玩數字遊戲。(本報資料照)

悠遊卡公司昨天公布今年1、2月的公司淨利，並稱在2個月內就達成今年目標額的45%，不過台北市議員徐弘庭卻質疑悠遊卡公司在大玩數字遊戲，根本是掩耳盜鈴、自欺欺人。

根據悠遊卡公司所公布數據，公司在今年1、2月的淨利為3864萬，等於是在2個月內就達成年目標額8296萬的4成5。

不過北市議員徐弘庭在臉書上披露，悠遊卡公司事實上是移花接木、大玩數字遊戲，根本是掩耳盜鈴、自欺欺人。因為該公司過去三年的淨利都超過1.9億，但悠遊卡公司卻把今年的淨利目標設定降為8296萬，然後對外宣稱才2個月就已達成今年預算目標4成5。

徐弘庭批評市長柯文哲廣開多卡通大門，讓悠遊卡公司在還沒準備好因應對策就自斷了生路，市占率一路下滑降至67%、消費交易的成長率也是逐年下滑。對於柯文哲想找熊子傑接任悠遊卡公司總座，徐弘庭則說自己沒有意見，只希望柯市長不要一手摧毀了市府自己的投資公司，影響台北市民的權益。

不過悠遊卡公司在今年前2月的獲利究竟如何呢？若今年獲利能力都能維持前2月的水準，則106年全年的淨利將達2.3億，與過去幾年相去不大，不過隨著其他電子票證的成長，悠遊卡的市占率確實有下降趨勢。

(中時電子報)