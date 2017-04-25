你哪一年出生？你有自己的硬幣戒指嗎 ？

硬幣戒可看到專屬年分，是很特別的一份禮物(本報資料照片)

你是哪一年出生的？那一年，發生了甚麼事？你愛的人又是哪一年出生的？他生日到了，想不想送他一個他出生年份的硬幣戒指，作最一份特別的生日禮物？

硬幣戒指的數字密碼，就是尋找自己的年份印記。硬幣戒指達人Eric說，每到特別紀念日或是另一半的生日、母親節、父親節等日子，選購禮物總是件頭痛的事，其實，由職人全手工打造而成的硬幣戒指是極佳選擇，因為除了戒指上有細緻的花紋與文字，還能藏有收禮者的出生年份，展現送禮的細膩巧思。

1967年宏都拉斯硬幣戒(本報資料照片)

1982年香港二元硬幣戒(本報資料照片)

無師自通的Eric在手作界小有名氣，特別是硬幣戒指，可能是台灣製作量和收藏量的前三名。他說，全世界有近兩百個國家，再加上代幣、紀念幣也都能拿來加工製作成戒指，硬幣戒指可說千變萬化，是一個奇妙的世界。

Eric曾遇過一名顧客指定要1908年的硬幣來製作戒指，因為客人跟女友是在2008年開始相戀，特別想要送給女友象徵兩人戀情可以長長久久的紀念禮物，於是選擇了百年銀幣來製作成硬幣戒指送給對方。

想當然，年份越久的硬幣越難找尋，有時候為了找到一枚特定年份的硬幣，往往透過網路找遍全世界。Eric表示，硬幣戒的技巧展現，在於保留了多少原本硬幣的圖案，尤其是想要製作特定年份的硬幣戒，如何凸顯戒指上的年份數字，就要看選擇硬幣的眼光了。

2015年澳洲50分硬幣戒(本報資料照片)

俄國盧布與澳門二毫硬幣戒(本報資料照片)

Eric舉例，像是美國硬幣的發行量相當大，製作成指定年份的硬幣戒比較常見；以美金25分硬幣來說，1964年以前的含銀量達90%，加工製作後幾乎就是純銀戒指，1965年之後的美金25分過改為銅鎳合金，1999年以後還發行各州、特區以及自治領地等等紋路的25分，若想製作美金年份硬幣戒，基本上沒有問題。

有些人因為留學國外，或是有出國工作的經歷，想要製作指定年份及國家的硬幣戒就不一定這麼順利；Eric回憶，曾經有個客人一口氣列出近十個國家的名字，表示想從這些國家的硬幣當中，找出一枚指定年份的硬幣來製作戒指。

鑀 Es workshop 1980年 美國1元 硬幣戒 Coin ring

美國25分年份硬幣戒(本報資料照片)

美國25分奧克拉荷馬與馬理蘭(本報資料照片)

Eric花了好多時間瀏覽資料，好不容易過濾出一些紋路適合製作成硬幣戒指的硬幣，等到溝通出對方想要的樣式以後，卻遍尋不著這個硬幣。只能說，找到擁有自己數字密碼的硬幣戒也是種緣份，要有耐心等待對的硬幣出現。

由於電子收費系統的普及化，很多國家開始減少硬幣發行量，未來，你手指上的硬幣戒，可能是下一代眼中難得一見的珍貴飾品，不妨趁這個時候訂做一個有年份印記的硬幣戒指，甚至還能自己動手打造自己的硬幣戒，鑀 Es workshop目前開放預約硬幣戒體驗課，有興趣都能到臉書粉絲頁發訊息詢問。

(中時電子報)

美國50分年份硬幣戒(本報資料照片)