竹縣消防演習超逼真 地震火災車禍一次來

新竹縣消防局辦理大規模演習，情境逼真，結合各機關以及鄰近縣市一同投入。（莊旻靜攝）

新竹縣消防局大型演習超逼真，今天模擬地震、大樓倒塌、車輛墜谷、化學性毒氣外洩等意外狀況，在芎林鄉太空梭高傳真資訊科技公司演習時，還有民眾誤以為發生大型事故。今年演習與過往不同的是，今年還增加向鄰近縣市請求支援，透過現今科技技術，提供指揮官規劃救災調度的使用，配合鄉鎮公所、縣府等專責機關共同演練。

這場演習發生在芎林鄉五龍村，新竹縣長邱鏡淳擔任總指揮官坐鎮全場，環保署常務副署長張子敬全程視察。消防局模擬地震震央在鄰近的水坑村，震度達5至6級，因災害造成建築物倒塌、火災，除了縣內各消防分隊出動外，也請求鄰近縣市派員協助，達到災害防救區域聯防合作、增加搶救能力的效果。

除此之外，今天演習還包含「工廠毒性化學物質外洩搶救演練」、「車輛墜谷人命救助」及「大量傷病患緊急醫療救護」等，模擬近年造成大量傷亡的事故，作為演習依據，除了展現消防局搶救的能力外，也配合縣府、民間資源，模擬到災後收容情形，情節十分逼真。

除了透過實際演練，新竹縣消防局結合國家災害科技防救中心所開發的網格化衝擊分析技術，並出動直升機及空拍遙控偵查機等，作為調度、了解災害的依據，現場芎林鄉、與鄰近的竹東鎮及橫山鄉公所、各事業單位、鄰近縣市政府及觀摩人員等近1000人次，出動車輛達95輛車次，規模龐大。

(中時)