漫遊臺灣生態體驗 「2017生態旅遊年」正式啟動

「2017生態旅遊年」啟動記者會於今日（25日）舉行，交通部觀光局為推廣國內生態體驗，規劃推動一系列生態體驗觀光主題，分別為「生態旅遊年」、「海灣旅遊年」、「小鎮漫遊」、「脊樑山脈生態旅遊年」。公布原住民部落、夜探螢火蟲、濕地生態、離島風情、森林步道、賞蝶賞花等20條精緻且多樣化之生態體驗行程、環保集點抽獎活動、國家風景區生態主題導覽圖，並熱邀亞洲生態旅遊網絡(Asian Ecotourism Network, AEN)、行政院環境保護署、內政部營建署、行政院農業委員會林務局等中央部會與國內多家旅行業者共襄盛舉。特別邀請極地超馬好手林義傑與臺灣旅遊名人謝昕璇（CC）擔任本年度「臺灣生態觀光大使」

同時將舉行「臺灣在地觀光大使」徵選活動，徵選北中南東各一名觀光大使來分享臺灣豐富多元的生態美景，經人氣票選及面試二階段遴選後，將頒予每人7萬元旅遊獎勵金，向國人介紹各地生態行程與景點。觀光大使徵選報名於4月26日正式開始。

本次遴選出優質生態行程將同步公布於官方網站及行政院環保署推出的「環保集點App」，自4月26日起參加推薦行程並出示App，由旅遊業者掃描QR Code後，即可參與1,000萬點環保集點抽獎活動，得獎名單將於6月15日公告，共有200個名額，每人可獲得約500元價值的環保綠點。

(旺報)