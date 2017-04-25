婦人逛農博迷路 警協助找到家人

員警幫迷途婦人找到家人。（楊明峰翻攝）

桃園市中壢分局自強派出所警員張育誠，今(25)日上午支援桃園農博巡邏時，發現1名82歲迷途老婦，上前關心才知她與2名女兒從基隆前來參觀，一不小心與女兒走散。員警獲悉將老婦帶到服務站，最後經廣播找到失散女兒，讓婦人直覺警察好窩心。

(中時)