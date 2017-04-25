日本高齡化嚴重 便利店陷入「人才荒」

日本人口老化問題嚴重。（圖/東網）

台灣的便利超商推出許多不同服務，企圖搶攻各個消費族群。（圖／中時電子報資料照）

日本人口高齡化嚴重，連帶著勞動力也跟著下降，連日本前三大連鎖超商：7-Eleven、FamilyMart 以及 Lawson，在日本近20年的不斷拓展店面發展後，似乎也面臨到 24 小時便利商店的人力短缺。

根據2016年9月發布的《2015年日本老齡社會白皮書》，日本人口有1.27 億，其中，將近3400 萬是65歲以上，老年人口比例高達 26.7%，是世界上第一個「超高齡社會」。統計指出，日本共約有 5.5 萬家便利超商，約每 2300人就有一間便利商店，需要20左右的兼職人員才能滿足需要。各超商加盟店為了留住這些打工族，已大幅調升了加班費來補償代班人員，以及提供各種福利等誘因，但人事成本增加，各店營收又沒有明顯改善的情況下，對加盟店形成相當大的經營壓力。

反觀台灣，為了搶攻消費族群，全家、7-11皆於4月分在一些分店推出現作珍珠茶類飲品。但是繁忙的業務，如收銀、影印、咖啡、補貨等，早已讓許多超商店員叫苦連天，每次推出新品更是讓員工焦頭爛額，直呼考慮離職。

台灣近年也出現人口老化問題，各行各業也都出現「人才荒」的問題，不論是低薪現象，還是勞動力的來源，都是現在政府必須面對的重大課題。

(中時)