美股連2天大漲 那指攻破6千點大關

受惠於法國選舉結果持續發酵與美國企業財報優於預期的雙利多刺激下，華爾街股市連續第2天跳空大漲，科技股指標那斯達克指數更一舉躍過6千點大關，再創歷史新高。

延續前一日收長紅的多頭氣勢，美股周二開盤再度跳空開高，道瓊工業指數大漲203點或1％，來到20,967點，標普5百指數上漲0.5％至2,386點，那指強勢飛過6千點大關，勁揚30點或0.5％，來到6,013.71點。

(工商)