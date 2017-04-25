川普稅改 強推企業稅砍至15趴

華爾街日報報導，為兌現競選承諾，美國總統川普已下令稅改的主軸就是大幅度減稅，其中企業稅要從35％一口氣調降至15％，並於周三對外正式公布川普政府稅改大綱的相關內容。

報導指出，據知情人士透露，川普上周在橢圓形辦公室開會時就敲定向美國大眾公布的稅改方案內容必需是「大幅度減稅」，他告訴幕僚，他不管稅改是否會造成稅損或是黨內議員支持與否，就是要推大幅度減稅，且下令執政團隊「限時擬妥方案」，以便讓他在周三的記者會上正式公布。

(工商)