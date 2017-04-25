台企聯：返台考察 是少數個人行為

針對日前海基會率台企聯榮譽會長等10多名台商赴金門考察投資環境，對此今（25）日晚間台企聯發出聲明表示，從苗栗到金門的返台投資考察是少數台商的個人行為，不能代表是台企聯的活動。

聲明指出，台灣內需市場小，土地成本高且取得不易，由於返核電有可能缺電電價上漲，有時還缺水，最近一例一休和環保政治化迫使一些在台企業考慮外移。所以推動台商返台可能只是個政治議題，而非經濟議題。

聲明稱，從苗栗到金門的返台投資考察是少數台商的個人行為。返台投資考察的活動不曾在全國台企聯的任何會議上提過，更談不上討論通過，所以不能代表是台企聯的活動。

而對於台企聯聲明，海基會則表示，台商確實有返鄉投資的意願，認為台商的返鄉投資，不論數量多寡，對於兩岸和平與穩定都會具有正面的意義。台商返鄉投資的意願，不應過度負面解讀，任何施加在台商上的不當壓力與困擾，都無益兩岸關係的發展。

(工商)