美機密情報：北韓每6~7周造一枚核彈

韓國媒體正播出北韓領導人金正恩視察軍方所製造的縮小化核裝置。這個被美國中情局內部稱為「迪斯可球(disco ball)」的裝置，據說已經可以搭載在各種不同射程的導彈中，具有強大的威懾力量。（圖／美聯社）

華盛頓與川普政府突然更積極地應對北韓核危機，背後的原因令人觸目驚心：美國愈來愈多的專家研究和機密情報都顯示，北韓每6~7周就可以造出一枚核彈。

《紐約時報》報導，北韓研發核武步伐加快很難得到驗證，除非專家可以更多更深入地考察北韓的核設施。從幾年前開始，連有限的考察都已中止，這讓川普及其助手們擔心時間更加緊迫。這些年來美國總統一直認為，北韓核計劃的每一次改進，包括核試驗或新型導彈，雖然令人擔憂，但是不值得升級為衝突。不過，這些逐步改進的武器已經使得北韓的彈頭不出幾年就可以打到西雅圖了。

報導引述史丹佛大學(Stanford University)教授赫克(Siegfried S. Hecker)的話說，「他們學會了很多東西」。在1986年至1997年間，赫克是原子彈誕生地新墨西哥州洛斯阿拉莫斯武器實驗室(Los Alamos)的主任，而且他也曾獲准進入北韓的相關設施考察過7次。

北韓現在威脅要進行11年來的第6次核試驗，此前3次核試據偵測已有類似廣島原子彈的威力。目前尚不清楚一旦北韓進行第6次核試後，川普將有何種回應，但週一他在白宮對聯合國安理會的代表說，應該為通過更多的限制性制裁做好準備。美國官員指出，制裁中應該包括切斷其能源供應。

川普在週日晚上與習近平通電話討論北韓問題之後對媒體說：「幾十年來，人們對此視而不見，現在是解決問題的時候了。」

不過，美國情報官員仍然在爭論，北韓擁有的是否為真正的核彈？還是僅僅是個仿製品，只做為該國大規模宣傳工作的一部分？除非事情發生變化，在川普任期結束前，北韓會擁有50枚核彈，數量大約是巴基斯坦的一半。

美國官員指出，北韓已經知道如何縮小核彈的尺寸以便裝在各種導彈上，韓國、日本以及其駐地美軍都在導彈的射程內。根據儘可能準確的估計，北韓大約有1000枚彈道導彈，屬於8種不同類型。

但是，金正恩的夢想是將其核武器射程達到美國本土，這仍然是一個非常複雜的問題。親自打造過核武器的赫克博士指出，任何射程那麼遠的武器都必須「更小、更輕，並且還要克服壓力和溫度上的更多困難」，因為它需要返回大氣層。大多數人估計，解決這些問題需要4、5年時間。但是話又說回來，4、5年前，很多高級官員也是這麼說的。

1950年代蘇聯開始培養一些北韓的核子科學家，讓北韓核計劃得以發芽，不過此後北韓的進展遠遠超出了大多數專家的預期，他們花了30年時間累積自主製造核彈燃料所需的技術。最後，在寧邊的一個反應堆成功地製造了鈽，每年足以製造大約一枚原子彈。

2006年北韓進行首次核試，雖然用的是鈽彈，卻讓北韓進入了核俱樂部。2009年歐巴馬政府上台沒幾個月，北韓再用鈽彈進行第2次核試。

赫克教授在2010年訪問了寧邊，北韓向他展示了一個完整的鈾濃縮設施，美國情報機構之前並未掌握該設施的情況，顯示北韓目前已能掌握兩種不同材料的核彈。

報導指出，北韓的目標是更厲害的氫彈，最近聯合國調查人員發現證據顯示，北韓已經成功地生產出了鋰6，它是製造熱核燃料所需的稀有成分。美國智庫蘭德公司(RAND Corporation)的科學家瓊斯(Gregory S. Jones)說，北韓可能在2016年的爆炸測試中使用少量的熱核燃料。而此一判斷的根據，是過去5次核試威力一次比一次大。

報導說，中國要求北韓停止第6次核試驗所施加的外交壓力，正是意在阻止北韓在彈頭小型化和氫彈設計方面取得進展。北韓要解決核彈小型化與氫彈的技術問題需要多長時間？最佳猜測是在2020年左右，那時川普的第一個任期還沒有結束。

《紐約時報》分析說，川普國家安全團隊顯現出來的戰略可以歸結為：對北韓施加壓倒性的軍事和經濟壓力，讓他們凍結核試驗並減少庫存。然後利用這個打開的缺口進行談判，最終目標是讓北韓放棄所有的核武器。

不過很多專家認為這是一個幻想，因為就算一個小核武庫對金正恩的生存來說都很重要。如果凍結核武戰略奏效，最多就是把長程核武投射能力推遲數年，北韓還是會擁有一個規模雖小但很強大的武器庫，這是美國不得不接受的事實。因此，川普要兌現「解決這個問題」的承諾恐怕非常困難。

赫克在接受憂思科學家聯盟(Union of Concerned Scientists)組織的記者採訪時說，真槍實彈任何時候都可能會演變成一場意外的核爆炸或一些其他災難。「我倒是認為，危機已經到來了。」

(中時電子報)