萬安40號演習 5月18日下午舉行

新北市中和警分局為因應下個月的萬安演習，25日上午10時許舉行「106年度全民防衛萬安40號演習協調會」。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局為因應下個月的萬安演習，25日上午10時許舉行「106年度全民防衛萬安40號演習協調會」。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局為因應下個月的萬安演習，25日上午10時許舉行「106年度全民防衛萬安40號演習協調會」。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局為因應下個月的萬安演習，25日上午10時許舉行「106年度全民防衛萬安40號演習協調會」，由分局長陳銘宗親自主持，並邀請轄區義警、民防、區公所、各級學校、消防分隊及商家、加油站、金融機構等單位共同參與，期待透過事前完善的溝通與協調，讓本次的萬安演習更加完善。

陳銘宗說明，北部地區《萬安40號演習》將在5月18日下午1時30分舉行，陳分局長特別提醒民眾，在警報聲響後，應迅速關閉門窗及熄滅燈火，並進入避難處所避難。

在道路行駛中的車輛也應該立即靠邊停放，遵循警員及民防人員指導就近疏散避難。同時呼籲，在演習期間，不要在室外徘徊，如果經規勸仍未能配合實施疏散、避難與交通、燈火、音響管制時，將依民防法第25條及27條處罰。

(中時)