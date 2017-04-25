綠葉王演唱到一半暴斃倒下 最後畫面曝光！

曾守明23日暈倒驟逝，享年56歲。（圖／取自微博）

曾守明表演到一半突然倒下的畫面曝光。（圖／取自網路）

資深港星曾守明出道超過30年，演過多部電視劇、電影，還有「綠葉王」的封號，未料23日在廣州表演時，卻突在台上暈倒，送醫急救仍宣告不治，享年56歲。而今（25日）事發影片曝光，他身體無預警90度倒下，嚇傻在場所有人。

曾守明23日和好友歐瑞偉、鄭家生到廣州酒吧表演，他途中卻「砰」一聲暈倒在地，畫面可看出他唱到一半，身體突無力放軟，接著左右搖晃後向前傾，身體筆直落地，隨即失去知覺，讓全場人都相當錯愕。而據港媒報導，工作人員雖趕快把他扶起，但在救護人員到場施80分鐘的心肺復甦術後，仍回天乏術。

另外，曾守明的妻子表示其遺體將於明（26日）運回香港，透露丈夫生前的心願就是盼兒子好好讀書並加入紀律部隊，並指老公很愛演藝工作，還想拍一部代表作，但可惜再沒此機會。

(中時電子報)