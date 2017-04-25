醉糗！王傳一自爆曾醉到狂喝「馬桶水」

王傳一、魏蔓、莫允雯出席蘋果酒派對活動。（林淑娟攝）

王傳一出席蘋果酒派對活動。（林淑娟攝）

魏蔓出席蘋果酒派對活動。（林淑娟攝）

莫允雯出席蘋果酒派對活動。（林淑娟攝）

四葉草出席蘋果酒派對活動。（林淑娟攝）

倪安東出席蘋果酒派對活動。（林淑娟攝）

丁春誠出席蘋果酒派對活動。（林淑娟攝）

王傳一與莫允雯、魏蔓、四葉草、丁春誠、倪安東等藝人25日晚間出席詩酒堡蘋果酒派對，離開台灣在大陸拍戲5個月的王傳一，出發前就先聯繫合作過的魏蔓、莫允雯，提醒她們「開車不喝酒、喝酒不開車」，千萬別開車參加派對，因為許久不見要跟她們好好小酌敘舊一下。他還自爆，喝酒後做過最脫序的事，就是因為太渴，竟然跑去喝馬桶裡的水！

王傳一說，有了醉後喝馬桶水的經驗後，他開始提醒自己，喝酒是為了幫助我們放鬆、開心，不可以因為喝酒而誤事。他坦言平常壓力特別大時會喝點酒，但前提是隔天一早沒有早班的戲，至於殺青酒則常常有有趣的事發生。不過，他堅持只能小酌怡情，畢竟喝酒過量對身體也不好。才剛回台灣的他，5月底又要出發到大陸橫店拍兩部戲，至少待半年才會返台。

魏蔓說她最喜歡跟姊妹淘、熟的朋友一起小酌，看到大家微醺時，放很開、開始講笑話，或分享失戀的事，就覺得很有趣。她自己喝醉時，會親女生朋友，還會抱在一起、感性大聊以前的陳年往事，然後感嘆時光回不去。

莫允雯也覺得小酌是生活中必備的事，不管是一個人或和朋友相聚的適量小酌，都是件很紓壓的事，她大學時曾經喝到失憶24小時，後來再也不敢，畢竟女生還是要懂得保護自己，一定要和安全的人在安全的地方喝，她現在最喜歡在家小酌，喝完直接去睡覺。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時)