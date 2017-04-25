神旺飯店年中慶 大打餐飲折扣接力賽
神旺飯店推出年中慶餐飲優惠方案，潮品集(2F)、宴會廳(3F)及澄江鍋物Shabu(4F)潮品集率先開跑熱身。
潮品集即日起至2017年6月30日分別推出鳳梨片皮鴨桌菜券買1贈1 (NT$16,800+10%，10位/桌)、小吃區單點鳳梨片皮鴨、鳳梨涼瓜鴨骨湯2吃65折(原價NT$2,880+10%，期間內預訂僅需NT$1,880+10%)。
宴會廳則推出NT$10,800+10%桌席滿5桌贈1桌，現賺萬元，搭贈紅酒或啤酒、K歌歡唱及果汁暢飲(贈送之桌席需另加10%服務費)。
澄江鍋物Shabu祭出不分平假日及餐期，每位NT$780+10%鍋物吃到飽，2人同行第2客半價等優惠(服務費另計)。
緊接著在5月1日接棒的為澄江日本料理(4F)及普諾麵包坊(1F)。澄江日本料理自2017年5月1日起至6月30日止，日本料理不分平假日滿NT$3,000贈NT$300抵用券(可累計)，憑優惠簡訊到店消費再享頂級瑞士莫凡彼冰淇淋乙份。
普諾麵包坊則有巧克力牛角、核桃餐包、台灣小麥香蔥角食、小波蘿餐包、大理石起司等十二款袋裝餐包任選2袋NT$99的難得優惠。
最後一棒則由伯品廊(1F)接力，自5月2日起至6月30日止，伯品廊推出精緻Buffet，年中慶期間不分平假日，消費每滿NT$3,000即贈NT$300抵用券(抵用券發放以折扣後金額計)，且可同時與信用卡或生日優惠合併使用。午間每位NT$838+10%起，下午茶每位NT$588+10%起，晚間每位NT$880+10%起。
詳洽：02-2772-2121轉各餐廳。
(中時)
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