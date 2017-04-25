大馬巫師王道歉 承認只是在演戲
自稱大馬巫師王--「依布拉欣馬金」（Ibrahim mat zin）在馬航失蹤時，做法宣稱可知馬航下落，當時引發國際譏笑。北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男，2月13日在吉隆坡國際機場慘遭毒殺，「依布拉欣馬金」又作法，重演木棍當望遠鏡噱頭，屢屢惹來國內外非議。
馬來西亞警方和直轄區宗教局（JAWI）因此逮捕這名備受爭議的「巫師王」。
「依布拉欣馬金」今（25）日在記者會上公開道歉並懺悔，承認之前透過媒體的「做法」其實是在「演戲」。
「依布拉欣馬金」今日馬來西亞聯邦直轄區宗教局（JAWI）安排的記者會上公開道歉，除了承認之前作為是在演戲外，也對種種行為導致大馬國譽受損感到後悔，並表示會捨棄「巫師王」稱號。
(中時電子報)
關鍵字：大馬巫師王
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