萬安40號演習將登場 警辦演習協調會

新北市永和警分局特別於25日舉辦「106年軍民聯合防空(萬安40號)演習協調會」。（葉書宏翻攝）

106年北部地區萬安40號演習將於5月18日13時30分至14時舉行，新北市永和警分局特別於25日舉辦「106年軍民聯合防空(萬安40號)演習協調會」，由分局長葉爾煙主持，參加協調會的單位包括義警、民防、義交等協勤民力、永和區公所、轄內各級學校、消防分隊及重要路段商家、加油站等，希望透過事前完善的溝通與協調，讓本次的萬安演習更加完善。

永和警分局表示，請民眾配合疏散管制作為，切勿於演習期間在室外觀望徘徊，若經規勸仍未能配合實施疏散、避難與交通、燈火、音響及其他必要之管制時，依據民防法第25條及第27條可處3萬元以上15萬元以下罰鍰，未依限繳納者，將依法移送強制執行。

(中時)