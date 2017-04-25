台灣之光！ 「我的美麗日記」4月攻法

台灣之光！台灣面膜4月進軍法國。「我的美麗日記」港媒檢測表現亮眼消息傳回台灣，該系列商品於康是美周末的銷量i飆升50％，7-ELEVEN門市更成長2倍；海外市場也傳捷報，4月份起將進軍法國市場，讓海外銷售國家及區域擴增至14處。業者期望，在進入夏季旺季及母親節送禮需求帶動下，銷售再成長30％。

上周香港媒體實測報導，在香港市售專櫃與開架面膜40個品牌評比中，「我的美麗日記」的「玻尿酸極效保濕面膜」超越專櫃品牌，擁有優異保濕功效，更是台灣製造的受測面膜品牌中，唯一在鉛、水楊酸、paraben類防腐劑、螢光物質均零檢出的品牌。

此消息一出，這系列面膜銷量即刻飆高，在康是美銷售即刻成長10％，到周末進一步竄升到50％，7-ELEVEN門市更成長達2倍。此外「玻尿酸極效保濕面膜」銷售成長更顯著，近乎倍數增長。

台灣女性重視保養，其中又以面膜客層最廣，根據統一藥品統計，以「我的美麗日記」為例，今年在14個海外國家與地區銷售量目標上看3億片，數量都可以環繞台灣31周，相當驚人。

從康是美及7-ELEVEN的POS資料中盤點出「我的美麗日記面膜大數據」，顯示其中黑珍珠煥白、玻尿酸極效保濕、官燕窩全效滋養、沙地蘆薈舒緩、納豆發酵保濕等5種面膜最受歡迎。

此外，在觀光景點、或飯店附近、交通要道的門市，單片面膜也很相當受歡迎。近年來台灣的康是美藥妝店及7-ELEVEN已成為國外觀光客來台必逛的通路，甚至像日、韓、新加坡、馬來西亞等地觀光客，常指定到門市採購「我的美麗日記」面膜系列，成為另外一種國民外交、展現台灣面膜品牌的實力。

(中時)