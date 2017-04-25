廣州14號線明年通車 中新和站高架轉乘

近期廣州地鐵14號線一期新和站第一台自動扶梯順利完成吊裝，標誌著該線路電扶梯項目正式進入安裝階段。截至目前，14號線一期全線土建工程已累計完成71%，計劃於明年底建成通車。

新和站是14號線與知識城線的高架換乘車站，位於廣從路旁。此次吊裝的全線首台自動扶梯的提升高度為8.47米，桁架分為四段拼裝，總長度接近30米，總重量超過20噸，比正常站內扶梯重量大了30%。

截至目前，14號線一期土建工程累計完成71%。13座車站中，4座（江埔、新和、石湖和東平站）主體結構封頂，9座（街口、鄧村、神崗、太平、黎家塘、鐘落潭、竹料、太和和嘉禾望崗站）進行土建施工；全線12個區間進行土建施工；石湖停車場和鄧村車輛段出入場線均進行土建施工。

14號線一期工程的功能定位為服務於從化與中心區的快速聯繫，重點解決從化區到廣州中心組團的交通需求，兼顧白雲區、從化區沿線組團發展引導的功能。

(旺報)