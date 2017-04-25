贓車慣竊衝撞東港警 大腿中槍送醫

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東港警追贓車慣竊遭撞擊。（謝佳潾攝）

東港警方今天追查贓車慣竊，晚上10點40分在明智路埋伏時，見嫌犯駕駛白色贓車欲脫逃，馬上上前攔阻進行逮捕，不料竟遭嫌犯開車衝撞，警方見狀立即對空鳴槍嚇阻，最後一槍擊中嫌犯大腿，目前已送醫無大礙，警方封鎖現場正在調查中。

(中時)