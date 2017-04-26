Brigitte Ermel 女性本位閃耀珠寶靈魂
看來浪漫女性化的珠寶產業，骨子裡一直是被男人們佔據的天下，尤其是巴黎這個百家爭鳴的頂級珠寶聖堂，Brigitte Ermel則是其中少數的特例，這位巴黎珠寶界唯一的女性企業執行長暨品牌設計師，此次帶著超過200件作品抵台展出，以女性本位出發閃耀珠寶的純真靈魂。
自底層零售業做起，Brigitte Ermel靠著本身的熱情與才華投身珠寶產業，1992年創立同名公司並推出首個作品Tamara系列，白金與鑽石建構的俐落線條展現摩登且可於日常配戴的多變樣貌，經過鑲嵌前後的精細手工打磨步驟，也讓每件單品都確定不會刮傷衣料。
出身於法國布列塔尼的Ermel，也將當地獨特的凱爾特文化帶入設計語彙中，藉由她所管理珠寶工坊的精密做工，傳達出不同於他牌的生命力；Rose Poudree即帶些異國風味，鑲嵌大克拉橢圓切割銅碧璽的墜鍊尚可拆下變為胸針，奢華中兼具實用性質；大膽玩味彩色寶石更是他的拿手好戲，不管是系列中最昂貴的Maldives有色寶石鑽石項鍊，或是一顆主石獨大的Tosca丹泉石戒指，均運用結構美學帶出恰到好處的平衡感，其中Tosca戒指的彎曲處還可滑順服貼指間骨骼，增加配戴的穩定度及舒適，正可看出女性本位出發所著想的精緻細節。
而首次露面的Medallion系列，復古味道中更將玉、青金石等天然寶石舖成畫布，鑲嵌細節與框架中勾勒出濃濃浪漫氛圍；設計師此次來台正是看準本地珠寶市場的成熟度，從入門款到高級珠寶的不同價位頗具競爭力，搭配可客製化的彈性，相信將吸引許多不同女性為自己妝點出璀璨身影，更將從Brigitte Ermel的系列中反映出最真實璀採的精彩故事。
揭開法國頂級獨立珠寶工坊之謎––Brigitte Ermel訂製珠寶展
日期：2017年4月27日（星期四）至30日（星期日）
時間：11:00 - 18:00
地點：台北慕軒飯店（慕軒套房）台北市敦化南路一段331號（ 歡迎預約鑑賞 ）
(中時)
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