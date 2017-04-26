Brigitte Ermel 女性本位閃耀珠寶靈魂

圖說1：Brigitte Ermel首次帶著超過200件的作品來台，藉由女性身分出發，充分由設計中傳達細膩巧思。（張祐銘攝）

同時身為設計師的Brigitte Ermel，對自己作品十分具有熱情，手中的Embleme珍珠鑽石項鍊也成功詮釋了其作品可休閒、可正式配戴的百搭性。（張祐銘攝）

Brigitte Ermel Maldives有色寶石鑽石項鍊，梨形切割帕拉以巴碧璽主石旁由白鑽、粉鑽、沙弗萊石及海水藍寶點綴出如海底珊瑚景觀般的奇幻樣貌，需耗時半年至8個月方可完成，1138萬元。（Brigitte Ermel提供）

Brigitte Ermel Tamara七排式鑲嵌手鍊，摩登簡約造型是設計師為自己每日配戴所設計，488萬元。（Brigitte Ermel提供）

Brigitte Ermel Tosca丹泉石鑽石戒指，以白金鑲嵌梨形丹泉石與鋪鑲鑽石而成，彎曲部分設計貼服指尖骨頭走向增加配戴舒適度，219萬5000元。（Brigitte Ermel提供）

Brigitte Ermel Medallion AMBOU SACRE俄羅斯玉鑽石項鍊，墜鍊描繪竹林間翠綠枝葉的搖曳風采，是設計師由一次日本旅行得來的靈感，163萬元。（Brigitte Ermel提供）

看來浪漫女性化的珠寶產業，骨子裡一直是被男人們佔據的天下，尤其是巴黎這個百家爭鳴的頂級珠寶聖堂，Brigitte Ermel則是其中少數的特例，這位巴黎珠寶界唯一的女性企業執行長暨品牌設計師，此次帶著超過200件作品抵台展出，以女性本位出發閃耀珠寶的純真靈魂。

自底層零售業做起，Brigitte Ermel靠著本身的熱情與才華投身珠寶產業，1992年創立同名公司並推出首個作品Tamara系列，白金與鑽石建構的俐落線條展現摩登且可於日常配戴的多變樣貌，經過鑲嵌前後的精細手工打磨步驟，也讓每件單品都確定不會刮傷衣料。

出身於法國布列塔尼的Ermel，也將當地獨特的凱爾特文化帶入設計語彙中，藉由她所管理珠寶工坊的精密做工，傳達出不同於他牌的生命力；Rose Poudree即帶些異國風味，鑲嵌大克拉橢圓切割銅碧璽的墜鍊尚可拆下變為胸針，奢華中兼具實用性質；大膽玩味彩色寶石更是他的拿手好戲，不管是系列中最昂貴的Maldives有色寶石鑽石項鍊，或是一顆主石獨大的Tosca丹泉石戒指，均運用結構美學帶出恰到好處的平衡感，其中Tosca戒指的彎曲處還可滑順服貼指間骨骼，增加配戴的穩定度及舒適，正可看出女性本位出發所著想的精緻細節。

而首次露面的Medallion系列，復古味道中更將玉、青金石等天然寶石舖成畫布，鑲嵌細節與框架中勾勒出濃濃浪漫氛圍；設計師此次來台正是看準本地珠寶市場的成熟度，從入門款到高級珠寶的不同價位頗具競爭力，搭配可客製化的彈性，相信將吸引許多不同女性為自己妝點出璀璨身影，更將從Brigitte Ermel的系列中反映出最真實璀採的精彩故事。

揭開法國頂級獨立珠寶工坊之謎––Brigitte Ermel訂製珠寶展

日期：2017年4月27日（星期四）至30日（星期日）

時間：11:00 - 18:00

地點：台北慕軒飯店（慕軒套房）台北市敦化南路一段331號（ 歡迎預約鑑賞 ）

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