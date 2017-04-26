赴平壤採訪好貴？ 每人需繳至少7萬5「團費」

北韓現任最高領導人金正恩。（圖/美聯社）

被視為最神秘的北韓，於今年太陽節期間，邀請全球共121名記者，前往首都平壤（Pyongyang）進行直播報導，藉此對外展現其武力和國家實力，但實際上，這似乎不僅是一場超大型宣傳，同時更賺取外匯的好機會。一名親赴平壤的澳洲籍女記者表示，受邀的人從辦理簽證起，到機票和全程7天的採訪行程，至少得支付每人2,500美元（約75,620台幣）的「團費」給北韓政府，並非如其他國家一樣，由地主國全程接待。

據路透社（Reuters）報導，受邀前進北韓採訪，所需要的代價是什麼？除了讓人瞠目結舌的簽證費與來回機票費外，一星期的採訪行程，你需要支付2,500美元（約75,620台幣）/人給北韓政府，成為北韓一大外匯收入來源。從駐北京的北韓大使館取出簽證，澳洲籍的記者被告知要支付137美元（約4,144台幣），而同行的美籍記者卻被索取175美元（約5,293台幣）的費用。好不容易取得簽證，機票也讓他們傻眼，從北京到平壤、國營的高麗航空（Air Koryo）經濟艙來回機票，竟要價522美元（約15,790台幣），比同樣從北京出發，航程稍長、飛往首爾（Seoul）的航班貴了一倍。

平壤的金氏父子銅像前，聚集大批民眾高舉北韓國旗列陣。（圖/美聯社）

北韓國營的高麗航空公司航班。（圖/美聯社）

更讓她傻眼的還在後頭，為了發稿、傳照片和對外聯繫，必須花費350美元（約10,587台幣）買一張能用400MB流量的手機卡，她只用了一張，但同行的攝影記者同事卻在此花了不少費用。等到退房時，7天的房間費用要價784美元（約23,714台幣），外加這幾天下來，隨行的北韓人員費用，她必須支付給隨行人員共296美元（約8,954台幣）的費用，感謝他這7天的「協助」。

離開平壤前，她將這7天的零碎花費一一紀錄，伙食費和少許啤酒花了300美元（約9,074台幣）、一個紀念咖啡杯要價4.5美元（約136台幣）、市區計程車花了6美元（約181台幣），以及在理容院剪了頭髮，要價11美元（約332.7台幣）。讓人不禁感嘆，沒有一定財力支持，還真無法親自探索這個神秘國度。

(中時電子報)