贓車慣竊衝撞東港警 小腿中槍就醫中
東港警方25日追查贓車慣竊，晚上10點40分在明智路埋伏時，見簡姓嫌犯駕駛白色贓車欲脫逃，馬上上前攔阻進行逮捕，不料竟遭嫌犯開車衝撞，警方見狀立即對空鳴槍嚇阻，連開21槍後最後一槍擊中嫌犯左小腿，目前已送醫狀況穩定；警方封鎖現場正在調查中。
警方表示，41歲簡嫌涉嫌與1名同夥在高雄、屏東一帶犯下多起「馬3」竊車案，經循線追查後在25日發現2嫌行蹤，據報其中1名嫌犯早上駕駛贓車撞傷路人後汽車逃逸，所幸挨撞民眾無大礙，而晚上又在民智路發現簡嫌蹤影，立即在旁埋伏伺機逮人。
「警察，不要動！」不料，當警方見機欲進行逮捕時，簡嫌竟駕駛白色贓車欲脫逃，且還開車衝撞警方座車，警方見狀立即對空鳴槍嚇阻，但簡嫌仍持續衝撞，警方對空連開18槍後轉向輪胎射擊3槍，最後一槍穿簡嫌左小腿，所幸送醫後無大礙。
警方指出，案情目前正在釐清中，有在車上起獲1把槍，尚待動能初篩測試是否有殺傷力。
案發現場旁有一排民房，住戶在槍響大作時嚇到趕緊跑到2樓，事後得知是警方開槍抓賊後，力挺執法警察地說「警察要開啦，不開槍會被撞死」！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。