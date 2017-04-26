贓車慣竊衝撞東港警 小腿中槍就醫中

警方進行採證中。(謝佳潾攝)

警方進行採證中。(謝佳潾攝)

現場起獲1把手槍。(謝佳潾攝)

東港警方25日追查贓車慣竊，晚上10點40分在明智路埋伏時，見簡姓嫌犯駕駛白色贓車欲脫逃，馬上上前攔阻進行逮捕，不料竟遭嫌犯開車衝撞，警方見狀立即對空鳴槍嚇阻，連開21槍後最後一槍擊中嫌犯左小腿，目前已送醫狀況穩定；警方封鎖現場正在調查中。

警方表示，41歲簡嫌涉嫌與1名同夥在高雄、屏東一帶犯下多起「馬3」竊車案，經循線追查後在25日發現2嫌行蹤，據報其中1名嫌犯早上駕駛贓車撞傷路人後汽車逃逸，所幸挨撞民眾無大礙，而晚上又在民智路發現簡嫌蹤影，立即在旁埋伏伺機逮人。

「警察，不要動！」不料，當警方見機欲進行逮捕時，簡嫌竟駕駛白色贓車欲脫逃，且還開車衝撞警方座車，警方見狀立即對空鳴槍嚇阻，但簡嫌仍持續衝撞，警方對空連開18槍後轉向輪胎射擊3槍，最後一槍穿簡嫌左小腿，所幸送醫後無大礙。

警方指出，案情目前正在釐清中，有在車上起獲1把槍，尚待動能初篩測試是否有殺傷力。

案發現場旁有一排民房，住戶在槍響大作時嚇到趕緊跑到2樓，事後得知是警方開槍抓賊後，力挺執法警察地說「警察要開啦，不開槍會被撞死」！

(中時)