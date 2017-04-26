台灣資安報告：俄駭客攻擊馬克宏陣營
親歐派的馬克宏在首輪投票中以些擊敗極右派的勒龐，在第二輪選舉中，將共同爭奪法國總統大位，讓馬克宏有望成為法國史上最年輕的國家領導人。這場選舉世界注目，也怕重蹈覆轍美國大選發生的網路駭客事件，不過台灣資安公司「趨勢科技」發布報告指出，俄國駭客組織「兵風暴」（Pawn Storm）上月已攻擊法國總統大選中間派候選人馬克宏陣營。
台灣趨勢科技指出，俄國駭客組織「兵風暴」（又名APT28），據說就是去年美國大選前攻擊美國民主黨全國委員會的幕後黑手，更指與與俄國安全單位有關。
這份報告表示，駭客用釣魚式攻擊手法，企圖竊取馬克宏及其「前進黨」成員的個人資料。
馬克宏競選團隊數位總監馬朱比對於這份報告，他表示從去年12月到今年1月，的確持續遭到各式各樣的駭客攻擊，包括釣魚式攻擊，
他說：「我們沒辦法說是誰攻擊的，而這份報告證實了我們2月以來的猜測」，他更強調馬克宏陣營會加強資安防備。
(中時電子報)
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