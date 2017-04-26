沒吃過魚庒 別說你懂鰻魚飯

魚庒鰻魚飯是日本百年老店第一家海外分店，落腳台北市中山北路(本報資料照片)

喜歡吃鰻魚飯嗎？如果喜歡，那一定要試試這一家，很可能從此戀上這一味，再也離不開；如果不喜歡，那更要試試這一家，或許會改變你對鰻魚飯的印象，從吃到的那一天起，一試成主顧。

說起鰻魚飯，都知道是日本人最愛，也因此日本味最濃厚的台北市林森北路幾條通，就是台灣鰻魚飯的大本營；首屈一指的當然是無人不知、無人不曉的肥前屋，多少人的鰻魚飯初體驗都獻給了這一家，可說是鰻魚人的舊愛。

凡人喜新戀舊，有了肥前屋，還有數不清的新歡們前仆後繼，搶進鰻魚飯市場；京都屋、梅子、魚心、劍持屋、濱松屋，到號稱首家登陸台灣的日本百年老店小倉屋，以及比小倉屋晚幾天開幕的，同樣來自日本，行不改名、坐不改姓的日本百年鰻料理專門店：魚庒。

魚庒藏在台北市林森北路的條通巷弄(本報資料照片)

魚庒外表低調，內有好吃鰻魚飯(本報資料照片)

魚庒的簡介是這樣寫的：

超過130年歷史的魚庒，創業於江戶時期，老店在埼玉縣蓮田市，從裡到外延續江戶風貌，沉靜古樸，傳承至第五代。

日本關東最好的鰻魚來自東京灣，埼玉縣地利之便，可取得很好的鰻魚食材，淋上醬油蒲燒，鮮甜美味的鰻魚飯，在當時廣受歡迎，成為日本最具代表性的美食文化。

魚庒鰻魚飯最為人津津樂道的是代代相傳的精華「蒲燒醬汁」。歷經長時間熬煮，滋味濃稠甘甜、色澤油亮，就像晶瑩剔透的黑色瞳孔那樣誘人；定期添煮，保留老醬後韻、融入新醬甘醇，生生不息的百年精華，是別家複製不來的獨特口味。

魚庒的鰻魚飯是關東口味，百鍊千錘好滋味(本報資料照片)

魚庒的鰻魚玉子燒濃濃蛋香、內有鰻魚(本報資料照片)

日本店，自然要有日本師傅，在日本魚庒超過19年的職人專程來台掌廚，外場服務人員也都通曉日文，要把日本本店的百年美味帶給台灣客人。料理手法原汁原味與日本無差別，每一口吃進嘴裡都是滿滿鮮味，搭配甘中帶鹹、甜而不膩的醬汁，沁入晶瑩飽滿的白飯，富含油脂的鰻魚經炭火燒烤後油亮可口，大口送入嘴中，瞬間充滿鮮甜滋味。

300多字的簡介，寫不出魚庒真正的味道。魚庒真正的味道，不在鰻魚、不在飯、不在悠久歷史、也不在原汁原味的日本品牌，而在一個傳承了兩代的心願。這個心願，穿越時空，拉起台日合作，只因為有一個人，發願要「讓台灣人享受到真正客人的對待」。

這個人，就是魚庒的台灣老闆，吳啟源。

店，是人開的，什麼樣的人，開什麼樣的店。一家店最後會開成什麼模樣，和老闆的經營理念有百分百關係。

吳啟源的父親是做鰻魚外銷日本生意的商人，他從十幾歲就在父親的工廠打工，和鰻魚交手30年，是名符其實的「鰻魚通」，任何有關鰻魚的問題都難不倒他，說起鰻魚的故事，三天三夜講不完。

魚庒老闆吳啟源堅持要讓台灣客人體會到真正的服務(本報資料照片)

魚庒要帶給台灣人和日本一樣的服務，工作人員都會說日文(本報資料照片)

為了接手父親的鰻魚事業，少年吳啟源赴日本留學、在日本工作、到琉球開公司，從他踏上日本土地的那一刻，匆匆已過27年；日本人的文化、日本人的習慣、日本人的做事方式，深入血液，他幾乎是半個日本人了，而魚庒，就是他多年一直服務的客戶，早在6年前就展開合作計畫，要將日本魚庒的第一家分店開在台北，沒想到福島事件打亂腳步，再出發，時間來到2016年。

日本人的特色是什麼？是龜毛。這份龜毛也變成半個日本人吳啟源的特色。從找尋店面、施工裝潢、人員訓練，足足籌備六個月，投入資金從最早的800萬暴增到2000萬，熟悉他的扶輪社社友們都笑他，下這麼重的本，是要哪天才能回收？他卻笑著說，不是為了賺錢而開店，是為了讓台灣人享受到，真正客人的對待。

什麼是真正客人的對待？對吳啟源來說，就是帶給台灣客人，和日本魚庒一樣的高品質產品，以及完全日本人規格的服務內涵。短短一句話，說起來真簡單，做起來，就是數不盡的小細節。不說，客人可能根本就不會知道，但每一個隱藏的細節背後，都是點點滴滴的用心。

舉例，鰻魚飯，重點是鰻魚和飯，因為是龜毛日本人，所以全部要完美，絲毫馬虎不得。

鰻魚是活跳跳的台灣鰻魚，品種是日本鰻，俗稱白鰻。魚庒鰻魚別號4P，因為三尾鰻魚一公斤叫3P、四尾鰻魚一公斤叫4P、五尾鰻魚一公斤叫5P，魚庒選的是不太大也不太小、去骨後剛好200克的4P鰻，你吃到的是一整尾4P台灣鰻魚，比日本人吃到的冷凍鰻魚還新鮮，勝。

魚庒 日本百年鰻料理專門店

關東口味歷經烤、蒸、醬三道功法，廚師在廚房裡翻來覆去的弄那4P鰻，千錘百鍊，才有豐富層次與口感，吃過這個，再去吃其他的，才會明白哪裡不同。

飯，日本品種、台灣越光米，特別挑，特別煮，很香、很好吃。不管是男是女、是年輕人或大齡人，飯都滿滿的，因為日本本店就是這樣做。在日本，鰻魚貴，老闆覺得要讓客人吃飽吃滿，所以飯一定要多，來到台灣，此性不改，這是日本人的堅持與龜毛。

另一個堅持與龜毛是醬。魚庒的鰻魚和飯，客人幾乎都給滿分，但這特別的醬，見仁見智，有人喜歡、有人嫌太鹹、有人又嫌太甜，但不管怎樣，老闆還是要採用日本一模一樣的口味，也對，如果連這個都照單全收，就不是台灣人的胃，而是日本人的胃了。

再怎麼好吃，也有人不吃鰻魚，所以還有別的美食在魚庒。鰻魚玉子燒，天殺的好滋味，濃濃蛋香、綿密口感、內夾鰻魚，很難找到可堪匹配的對手了。

湯，也是一絕。清清爽爽，還以為是什麼清湯，不是的，是鰻魚肝湯，卻做到一點腥味也沒有，了不起。

魚庒的串燒物超所值，雞肉肥美多汁、青蔥有故事(本報資料照片)

魚庒的生魚片新鮮且量多(本報資料照片)

魚庒的天婦羅料好實在(本報資料照片)

生魚片，新鮮、份量夠；沙拉，量多的不像日本料理，好吃又爽口；天婦羅，喜歡炸物的人別錯過；串燒，雞肉味美多汁、搭配特殊青蔥、令人吮指；招待小菜，超值，最近送的是有抗癌聖品美稱的褐藻，微酸滑潤，好吃極了。

鰻魚飯很少一個人去吃，需要談公事、同事聚餐、家人歡慶，魚庒有包廂，在自己的空間裡，享受美食、創造回憶。整體裝潢就是日本風格，簡約的那一種。

再多介紹都只是望梅止渴，魚庒鰻魚飯有多好吃，親自品嘗才知道。沒吃過魚庒，別說你很懂鰻魚飯。魚庒-日本百年鰻料理專門店，位置在台北市中山北路一段83巷24號，電話02：2531 8611。一例一休，不是天天開，去之前最好先打電話訂個位，免得白跑一趟。

(中時電子報)