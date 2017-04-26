「311地震發生在東北真是太好了！」日本復興大臣因失言辭職

因失言下台的前日本復興大臣今村雅弘。（圖取自日本維基百科）

什麼！竟把災民的痛當成玩笑話！負責日本復興大臣今村雅弘（25日）在自民黨晚宴會上指出「（311大地震）發生在東北地區真是太好了」，此話一出，引發日本東北災民撻伐聲不斷。今村其後向民眾致歉，並宣布辭職。首相安倍晉三也為今村的失言向國民致歉，並安排新接替人選。

日本東北311大地震發生六年多了，至今災後重建尚未完全恢復。僅宮城一縣死亡、失蹤人數便接近11,000人[1]，經濟損失更是難以估量。不僅如此，劇烈的海嘯還導致福島第一核電站事故的發生，這些狀況使得該震災成為日本歷史上傷亡最慘重、經濟損失最嚴重的自然災害之一。

日本《每日新聞》報導，負責「311東日本大震災」災後重建的復興大臣今村雅弘卻在公開場合表示，「（311大地震）發生在東北地區真是太好了，如靠近首都圈（東京），會造成莫大、甚大的損失。」

在今村雅弘發表此談話後，隨後是日本首相安倍晉三致詞。安倍深感此話不妥，「今村的發言是傷害東北民眾極為不適當的發言。我身為首相，首先請讓我致歉。」

隨後今村隨辯稱，只是想強調首都圈也必須擬定防災對策。他也說：「我願意收回發言，很抱歉，讓大家操心了。」然這番談話，聽在日本東北災民耳裡，有如在傷口上灑鹽。

抵擋不住言輪砲轟，最終今村因失言，而主動請辭。稍早安倍宣布，將由眾議院東日本大震災復興特別委員長吉野正芳接替今村的職位，交接儀式會於今（26日）上午於日本皇居進行。

然這也並非今村首次失言，本月4日，今村也曾就災民返鄉生活問題與者爭論，當時他因無法招架記者的質問，其後要求該名記者離場，態度粗暴傲慢，還當眾發飆「你給我滾出去！吵死了！」

(中時電子報)