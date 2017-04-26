花蓮》農民學院 為學員打開農藝產業面紗
楊漢聲／花蓮報導
行政院農業委員會花蓮區農業改良場為培育新進農民投入農業，能順利踏入農藝產業大門，在花蓮農改場、花蓮高級農業職業學校辦理農民學院農藝入門班，有32位學員參加，為學員奠立農藝產業基礎及產銷知識。
花蓮農改場秘書宣大平於開訓時首先歡迎學員熱烈參與，並表示民以食為天，人民以糧食為生存根本，不論時代進步到何種程度，糧食的重要性仍是無法抹滅。對於未來有志從農的學員，農藝入門課程可以引領各位揭開農藝產業大門。
(中時)
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