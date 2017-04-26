別為頭髮煩惱！研究：禿頭的人較長壽

據最新醫學研究指出，禿頭的人比滿頭濃密頭髮的人更長壽！（達志影像／shutterstock提供）

俗語說十禿九富，然對於許多人而言，如掉髮掉不停，看著髮量日益變少，擔心自己會不會禿頭！三千煩惱絲，人類似乎常常為了頭髮而困擾著。雖說禿頭可能會影響外觀，不過據最新醫學研究指出，禿頭的人比滿頭濃密頭髮的人更長壽！

禿頭的人別煩惱！你可以活得比較久！據《Record China》報導，荷蘭大學研究發現，相較於頭髮較濃密的人，禿頭的人羅患心血管疾病機率比較低。

研究發現，會禿頭、掉髮的原因有很多，除遺傳外，然其中一個原因是體內雄性激素過高。出現雄性禿掉髮頭皮處的毛囊，因其較高濃度的5a還原脢，會將雄性荷爾蒙（睪固酮）代謝成二氫睪固酮（DHT），DHT會導致毛囊萎縮，頭髮因而變細，生長周期越短，導致頭髮提早掉落，形成 禿頭。

然事實上，雄激素分泌較多的人，體內膽固醇較不易堆積在血管壁上，對於罹患心臟病、高血壓等心血管疾病的風險也會降低許多，也自然活得更長久。

另據早先醫學研究也指出，禿頭的人罹患前列腺癌（又名攝護腺癌）的風險也較低。因罹患攝護腺癌的其中一個原因就是「缺乏維生素D」。若是在陽光充足的情況下，人體自身可以合成維生素D。然禿頭者因頭髮不多，光禿禿的頭皮有大面積吸收到較多的陽光，罹癌的機率也比頭髮茂密的人低了許多。

(中時電子報)