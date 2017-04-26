別為頭髮煩惱！研究：禿頭的人較長壽
俗語說十禿九富，然對於許多人而言，如掉髮掉不停，看著髮量日益變少，擔心自己會不會禿頭！三千煩惱絲，人類似乎常常為了頭髮而困擾著。雖說禿頭可能會影響外觀，不過據最新醫學研究指出，禿頭的人比滿頭濃密頭髮的人更長壽！
禿頭的人別煩惱！你可以活得比較久！據《Record China》報導，荷蘭大學研究發現，相較於頭髮較濃密的人，禿頭的人羅患心血管疾病機率比較低。
研究發現，會禿頭、掉髮的原因有很多，除遺傳外，然其中一個原因是體內雄性激素過高。出現雄性禿掉髮頭皮處的毛囊，因其較高濃度的5a還原脢，會將雄性荷爾蒙（睪固酮）代謝成二氫睪固酮（DHT），DHT會導致毛囊萎縮，頭髮因而變細，生長周期越短，導致頭髮提早掉落，形成 禿頭。
然事實上，雄激素分泌較多的人，體內膽固醇較不易堆積在血管壁上，對於罹患心臟病、高血壓等心血管疾病的風險也會降低許多，也自然活得更長久。
另據早先醫學研究也指出，禿頭的人罹患前列腺癌（又名攝護腺癌）的風險也較低。因罹患攝護腺癌的其中一個原因就是「缺乏維生素D」。若是在陽光充足的情況下，人體自身可以合成維生素D。然禿頭者因頭髮不多，光禿禿的頭皮有大面積吸收到較多的陽光，罹癌的機率也比頭髮茂密的人低了許多。
(中時電子報)
文章來源：《Record China》網站
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。