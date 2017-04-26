比「蔡英文：去跟你老闆說？」更經典！細數近來台灣10大超狂語錄

公眾人物言行要謹慎！（圖為合成圖，從左至又為總統蔡英文、台北市長柯文哲、台北市議員童仲彥，均取自本報系資料）

新聞無所不在，社群軟體風行，加上臉書有直播功能了！每個人都是「媒體」！然面對攝影機、網路無所不在，公眾人物的言行也更需謹言慎行！然不知道為何，近年來上至政府官員、下至一般公眾人物，如蔡英文總統日前被記者問到「一例一休」問題時，竟反問記者回答，「去跟你老闆說？」此話一出，引發網路爭議聲四起，

話說現在，公眾人物開始有著越來越「狂」的語錄，有的話讓人聽了拍案叫絕，但更多的卻是大翻白眼，甚至會讓人不知所云，覺得「你真的知道你在說什麼嗎？」當網友發覺不對勁後，就會在網路上引發一波「打字戰」。以下為《網路溫度計》依據網路討論聲量彙整出近來台灣公眾人物10的大超狂語錄，考考你的記憶力，哪些話讓你印象最深刻！

第10名：吳秉叡：可以不用支持民進黨

民進黨立委吳秉叡的「不支持一例一休的人，下次選舉可以別投民進黨」一語，在被報導後不意外的廣受抨擊，網友表示「原來只要有人反對法案就可以說下次你不要投啊！」雖然吳秉叡隔天就在臉書道歉，但是身為一個政大法律碩士還曾任地方法院法官，你跟大家說是用語過度簡化產生的誤會？恐怕網友是很難買單。

第9名：邱太三：考考還是妣妣

現任的法務部部長邱太三，在同性婚姻釋憲的辯論中說了一句「過年祭祖時，祖先牌位要寫考考或妣妣？」引發大家熱議。不過雖然在憲法法庭裡冒出這樣一句話讓人有點傻眼，但也有網友表示，雖然有點莫名其妙，可是邱太三這樣的發言也顯示了老一輩人對於傳統觀念與教育問題的擔心。

第8名：徐重仁：台灣的年輕人很會花錢

全聯總裁徐重仁：現在台灣的年輕人很會花錢，你到國際機場看，很多年輕人出國，很少看到老一輩的人。」說到底，要是一味的把現在的經濟困境、薪資水準低落歸咎於現在的年輕人，這個社會是絕對不會進步的；當然有許多的文章指出，年輕人應該增強自身的競爭力，以及創造自己的價值，但是在佔得先機得到好處後再用不同的標準檢討現代人的不是，或許也不是一個促使競爭或是能讓社會更好的方式。

第7名：蔡英文：去跟你老闆說

在一例一休上路前夕，有記者在總統專機上跟蔡英文喊話說需要一例一休，沒想到國家元首、三軍統帥、在面對人民的陳情時說，「這不是跟我說，去跟你老闆說」，又補充「台灣勞工都不跟資方溝通，讓政府公親變事主」。這樣的內容立刻被網友反彈：「要是能夠平等的跟資方對談並且有效的溝通，大家還需要上街頭抗爭嗎？」先不說政商勾結打壓，這樣的指控太嚴肅，但是政府存在的作用，無非就是使國家順利的運作，並且確保人民的生存及生活是受到保障的，難道在勞資雙方出現衝突，政府的角色只是旁觀，或是放任權力不對等的雙方進行無效的對談嗎？

第6名：海濤法師：假的！眼睛業障重

海濤法師在開釋信徒時說道，「開門看到老公跟其他女人在睡覺，先關門，一切都是假的，唉呀！我眼睛業障重啊！」這句經典可說是盤據了2016年下半年的幹話語錄好一段時間呢！不過先別急著笑，看海濤法師這樣一本正經，你都會懷疑是不是自己的價值觀出錯了！於是在這之後，「假的！眼睛（可替換為其他部位）業障重啊！」

第5名：馮世寬：超過100分

國防部長馮世寬在接受訪問時給予自己「超過100分」的成績，但是在發生海軍雄三飛彈誤射造成漁民死亡、國軍虐狗、以及戰車翻覆等事件後，坦白說這句話已經成為網友拿來反諷、揶揄的「幹話」了。甚至在跟金城武以及宋仲基相比時，部長也是信心滿滿表示自己比較帥。

第4名：陳庚金：能撈就撈、能混就混

年金改革爭議不休！而害怕自己退休金被砍的行政院人事行政局前局長陳庚金，則是公開呼籲現在的軍公教人員，「能撈就撈、能混就混，大家來拖垮這個政府」！或許此發言，可解一時之氣，但實際上對於年金改革是一點幫助都沒有，反而只是更激化了社會上對立的情緒！

第3名：王大陸：滿滿的大平台

2016年南韓MAMA音樂盛典，由王大陸擔任引言人，沒想到一句「在這個舞台上會給你們帶來各位滿滿的大！平！台」讓所有觀眾以及網友們一片錯愕。大家紛紛猜測大平台究竟是一個新的頻道、地方、專輯、還是戲劇？事後真相大白，原來他的演說全文是「今天2016MAMA的舞台將為大家講述那些青春歲月裡的美好故事，這個舞台將成為各位回憶美好初戀的一個平台。」

第2名：柯文哲：垃圾不分藍綠

2016年11月台北市長柯文哲接受質詢，被質疑兩度代雲林縣燒垃圾是濫權的行為。對此，柯P解釋，兩次代燒，一次是馬政府執政、另一次則是蔡英文執政，表示「垃圾不分藍綠」。由於台灣人民對於藍綠兩黨惡鬥、杯葛、低效率的官僚感到厭倦，因此聽到這句話更是感到心有靈犀，只能說當立委不用測智商，只要執政肯定耍笨的政府人民真的已經承受不起了！

第1名：童仲彥：了不起。負責

童仲彥疑似家暴元配到疑似毆打小三、還在記者會上說了一句被網友譽為不下「我犯了一個全天下男人都會犯的錯。」的經典名言。當童仲彥在臉書上發表退黨聲明後，在貌似忘記切換帳號的情況下，自己留了一句「了不起。負責」，而被網友大酸特酸，甚至還有各家小編前來朝聖、模仿。

(中時電子報)