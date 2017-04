聯航事件 航警：濺血醫出手攻擊

今日有媒體報導出外界不了解的情節,根據當時請他下機的航警的說法,陶大維有出手攻擊行為。(圖片取自nypost)

聯航4月9日強拖華裔醫生陶大維下飛機導致濺血事件,在全球造成轟動,也使聯合航空成為全球旅客撻伐的對象。而今日有媒體報導出外界不了解的情節,根據當時請他下機的航警的說法,陶大維有出手攻擊行為。

據了解,聯航因為需要緊急從芝加哥起飛的United Express航班調出四個座位,供他們的四名空勤人員從芝加哥前往肯州路易維爾,所以以隨機抽樣的方式,選出四名旅客,提供800美元現金補償,要求他們讓出座位。但陶大維拒絕,表示自己是一名醫生,不能遲到明天一定要到那裡。他還對請他下機的航警說:「我不走,你得拖我(I'm not going,you have to drag me )。」

根據文件,涉事的有三名航警分別是羅德里格斯(Mauricio Rodriguez Jr.)、史密斯 (Steven Smith)和詹姆斯(James Long),美聯社25日取得那名強行拖著杜大衛下機的航警的報告內容。報告顯示,警衛詹姆斯說陶大維血流滿面的傷勢是他自己猛撞上座椅手把造成的。至於會硬拖杜大衛下機是因為他不願行動「拒絕站起來。

詹姆斯在報告中說,杜大衛將雙臂緊緊抱在胸前不願移動,他想要伸手去「扶」杜大衛,把他從靠窗的座位拉出來,讓他到走道上,但陶大衛突然出手攻擊(suddenly the subject started flailing and fighting)」,陶大衛更拍開詹姆斯的手,導致自己失去平衡,他的臉才撞上走道那端座位的手把,導致濺血受傷。

