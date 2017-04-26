係金ㄟ!與美女聊天有益身體健康

根據美國加州大學一項研究報告發現，男性與美女聊天5分鐘左右，對健康有益。(示意圖/達志影像/Shutterstock)

「看美女能使心情愉悅、顧眼睛係金ㄟ」？根據美國加州大學一項研究報告發現，男性與美女聊天5分鐘左右，對健康非常有益。且與越美的美女搭訕效果更好。

根據大陸環球網報導，美國加州大學針對149位年輕男學生研究發現，男生對女生搭訕短短5分鐘，其中2項男性賀爾蒙包括睾酮和有抗壓功能的可體松，會分別迅速激增一成四和四成八。

因此，研究指出，男性只要和美女聊天五分鐘後，管理壓力的男性賀爾蒙分泌量會大大提高將近五成，且男性與女性搭訕一下，不但精神和注意力倍增，還大大緩和緊張。

科學家還說，搭訕不用長，只要五分鐘，效果便和搭訕很久差不多，而且尤其和越美的美女搭訕，健康效果更好。

(中時電子報)