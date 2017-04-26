杜拜-倫敦僅4小時半？ 新一代超音速客機將試飛

新一代的超音速客機BOOM即將進行正式試飛。（圖/BOOM公司官網）

繼知名的協和號（Concorde）客機停飛後，已有很多年的時間，商用民航機市場不見其超音速客機的身影，如今由網路紅人兼投資家的英國維珍集團（Virgin Group）總裁布蘭森（SIR Richard Branson）所投資的公司BOOM宣布，旗下最新一代的超音速客機將進行試飛，一旦試飛成功，未來將很快能投入執飛杜拜（Dubai）-倫敦航線，並使航程從7小時大幅縮短為4小時半。

據杜拜海灣時報（Khaleej Times）報導，消失多年的超音速客機有望再現江湖，這款由「BOOM」公司設計製造的全商務等級高速客機，最高時速上看1,451英里（約2,335公里），接近於兩倍音速的飛行速度，將可大幅縮短當前所有的國際航線時間。這款超音速客機型號為BOOM，最大載客量為45名，外觀造型與已停飛的協和號客機頗為相似，如未來正式投入商業運行後，將成為繼協和號與前蘇聯Tu-144戰馬號（Tupolev Tu-144）後第三款商業飛行的超音速飛機。

新型超音速客機的內部座位示意圖。（圖/BOOM公司官網）

測試機型XB-1的外觀。（圖/BOOM公司官網）

超音速客機，顧名思義就是以打破音速（每小時1236公里）速度飛行的飛機，目前僅有兩款型號實際投入運行：英法聯合研發的協和號與前蘇聯圖波列夫設計局（Tupolev）的Tu-144戰馬號。Tu-144戰馬號是第一架執飛商業路線的超音速客機，1975年開始負責來往於莫斯科與哈薩克前首都阿拉木圖（Almaty）之間，直到1980年代陸續退役；協和號則從1976年開始服役，最知名的是從倫敦希斯洛機場（London Heathrow Airport）和巴黎戴高樂機場（Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle）直飛紐約的甘迺迪機場（John F. Kennedy International Airport）跨大西洋航線，平均時間比一般民航減少一半，深受商務旅客的青睞，但兩款最後皆因飛安問題與龐大的研發經費導致停飛的命運。

首次試飛將在美國內華達州舉行，如能順利成功，BOOM公司表示，最快將能於2023年正式投入商業飛行中，首先執飛杜拜-倫敦航線，大幅縮短兩地商務客人來往的時間，從現行的7小時50分航程，減為4小時30分。

(中時電子報)